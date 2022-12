Covid, Schillaci: “Siamo in fase endemica ma il ritorno alla normalità va fatto in sicurezza”

"Oggi puntiamo alla responsabilità dei cittadini per un ritorno alla normalità in sicurezza" ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci

“Siamo in una fase endemica per il Covid e abbiamo riacquistato spazi di socialità. Oggi puntiamo alla responsabilità dei cittadini per un ritorno alla normalità in sicurezza. Voglio ribadire che non abbiamo mai pensato di togliere l’obbligo delle mascherine in Rsa o reparti a rischio”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, illustrando la nuova campagna di comunicazione ‘Vacciniamoci contro il Covid-19 e l’influenza stagionale’, promossa dal ministero della Salute e presentata oggi a Roma.

“Oggi – aggiunge Schillaci – presentiamo la campagna nazionale di vaccinazione per il Covid e per l’influenza. Vogliamo ribadire che noi non rimaniamo indietro su nessun tema, non abbiamo mai pensato di non guardare con attenzione al Covid che è sicuramente in una fase diversa è una malattia diversa rispetto a quella di tre anni fa. Noi controlliamo con attenzione tutti i dati e invitiamo le persone più fragili a vaccinarsi”. Dopo gli ultimi anni “ci troviamo in una situazione Covid diversa che speriamo di chiudere definitamente. I problemi della sanità sono tanti e ora dobbiamo concentrarci su questi”.