Covid, Schillaci “Trend rallenta, vaccino strumento piu’ importante”

"Il mio consiglio è portare le mascherine se si ha una sintomatologia anche lieve e si fa visita a fragili e anziani'', ha detto il ministro

”Quest’anno abbiamo avuto un’incidenza dell’influenza molto importante con un anticipo stagionale, erano due anni che con l’uso delle mascherine l’influenza non si era presentata. Nei giorni scorsi questo trend di numeri che crescevano ha rallentato, però lo strumento più importante è la vaccinazione, soprattutto per gli anziani e i fragili”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci ospite a Domenica In.

Il ministro: “Con sintomi lievi portare mascherina”

“l numero degli operatori sanitari? La situazione è complessa, veniamo da tanti anni di finanziamenti bassi e l’unico fattore positivo della pandemia è che ha rimesso la salute al centro” – ha sottolineato Schillaci – . ‘Siamo vicini a Natale, il mio consiglio è di portare le mascherine se si ha una sintomatologia anche lieve e si fa visita a fragili e anziani”.