Il boato e la grande paura, crolla balconata a Scoglitti: intervengono i vigili del fuoco

Incredibile quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Scoglitti. Soltanto per caso l'episodio non ha causato una tragedia.

Grande trambusto quello vissuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 8 novembre, in via Regina Elena a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria (Ragusa), a causa dell’improvviso crollo di una balconata.

L’intervento dei vigili del fuoco

I fatti si sono verificati poco prima della mezzanotte, alle ore 23.45. Soltanto il caso ha voluto che, al momento del crollo, non passasse nessun cittadino o turista sul punto dove è avvenuto il cedimento.

Tanta paura tra i residenti della via, scossi per il forte rumore e dal tremore causati dal crollo.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area dove si è verificato il crollo della balconata. Diversi i detriti presenti in strada. Ancora da comprendere le cause che hanno comportato il distacco.

A Scicli un altro cedimento

Si tratta del secondo crollo che si registra in provincia di Ragusa nel giro di pochissime ore. Sempre nella serata di ieri è avvenuto il cedimento di una tribuna del circo a Scicli, con una donna che è stata costretta a ricorrere all’assistenza medica in ospedale.

Foto di Franco Assenza