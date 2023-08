Cuffaro’s Dream, or Drink

Alla fine, dopo tutto sto mantra vetero democristiano, il cerchio si chiude. Totò Cuffaro non vuole essere l’ultimo dei DC ha un grande Dream

Alla fine, dopo tutto sto mantra vetero democristiano, il cerchio si chiude. Vedere Totò con la maglietta dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche, in cirillico CCCP, non deve sorprendere o scandalizzare le vecchiette di sacrestia. Cuffaro non vuole essere, solo, l’ultimo dei Moichani DC, ha un grande Dream. Sogna di impersonificare tutta la Prima Repubblica, l’intero sistema politico che aveva fatto grande nel dopoguerra l’italietta sconfitta. Tutto in Uno, dalla DC al PCI, tra poco indosserà anche una maglietta con l’effige di Craxi per recuperare gli ultimi socialisti, Turi Lombardo e soci, rimasti sull’isola. Chissà che non abbia pure una maglietta con la faccia di Claudio Signorile, il leader della sinistra ferroviaria, che sta riorganizzando le truppe nella sua Puglia. Cuffaro ormai è Uno e Trino, lo incontri a Licata, e per il dono soprannaturale dell’ubiquità appare in contemporanea a Pettineo. Il suo affratellamento con il PCI è antico, fu lui a permettere la nascita dell’unico governo a guida comunista dell’isola, considerando che Crocetta era un indipendente, il governo Capodicasa. E poi lui e il compagno Mirello Crisafulli erano due fratelli siamesi, stessa metodologia politica, identico modus operandi, pure i disegni di legge firmavano insieme. In fondo la sua dottrina politica ricalca il comunitarismo, che per arrivare al comunismo toglie solo poche lettere. Tra poco vedremo Cuffaro in tenuta da Agricoltore, di operaio cigiellino, di commerciante iscritto alla Confesercenti. Chissà se Filippo Parrino di Legacoop Sicilia non gli stia già preparando una tessera?

Il compagno Cuffaro con Falce&Martello dimostra a tutti che chiunque in quest’isola lo può votare, lui rappresenterà tutto e tutti, espandendosi come un blob. Gli alleati sono avvisati, il suo piano quinquennale prevede che prima o poi tutti diventino cuffariani, di andata o di ritorno, tranne Lombardo, Raffaele, quello è un altro manniniano immune. E se non volete diventare Cuffaro’s Boys non c’è problema, non avrete il Dream, ma potete sempre prendervi con lui un Drink.

Così è se vi pare.