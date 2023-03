Damiano Caruso protagonista alla Tirreno Adriatico: ci sarà al Giro di Sicilia?

Pimpante in questi giorni il ciclista ragusano

Una crescita progressiva. Costante e ricca di spunti. Damiano Caruso – alla Tirreno Adriatico – sta confermando quanto di buono ammirato alla Vuelta Andalucia, conclusa con il settimo posto generale e quattro Top Ten.

Oggi lo scatto a tre chilometri dall’arrivo ha fatto saltare dal divano tifosi e appassionati di ciclismo siciliano. Sulla salita di Sassotetto-Fonte Lardina – quinta tappa della corsa dei due mari – l’ibleo della Bahrain Victorius guadagna sino a 23 secondi, ma viene raggiunto proprio gli ultimi 300 metri. La vittoria finale di Roglic, la seconda di fila dopo Tortoreto, consolida i pronostici della vigilia in favore dello sloveno, bravo a precedere Giulio Ciccone.

Damiano Caruso, il feeling speciale con la Tirreno

Il nono posto finale di Caruso vale solo per gli almanacchi della corsa. Nella classifica generale, grazie alla splendida prova di oggi, sale in quindicesima posizione, a 49 secondi da Roglic, primo, una posizione che può aprire scenari di un buon piazzamento finale. Pimpante in questi giorni in terra italiana Damiano ha sempre avuto un feeling speciale con la Tirreno che lo vide settimo l’anno passato, preludio allo straordinario Giro di Sicilia, vinto con due successi di tappa, e secondo nel 2018 nella classifica finale e primo con la Bmc nella tappa di Lido di Camaiore. Obiettivo ora provare a testarsi nelle ultime tappe, prima di dedicarsi alle successive tappe di avvicinamento al Giro d’Italia. Alla Milano-Sanremo lo vedremo certamente tra i protagonisti per una Bahrain che punterà senz’altro alla vittoria. Caruso ha dichiarato di andare alla corsa rosa per vincere una tappa e non per fare classifica. Ma, nell’anno dell’addio di Nibali e Visconti, siamo convinti che saprà strada facendo giocarsi le sue carte.

Caruso e il Giro di Sicilia

Intanto, salvo colpi di scena, al Giro di Sicilia non ci sarà. La Bahrain non ha indicato tra i programmi la classica siciliana, che si correrà dal 11 al 14 aprile. Come del resto, lo scorso anno, quando Caruso riuscì a correrla e a vincerla con la nazionale italiana di Bennati. Vedremo. Il prossimo 21 marzo, a Palermo, si presenterà il percorso della tappa, rigorosamente top secret sinora. Poche le indiscrezioni.

L’ultima tappa arriverà a Giarre (già ufficializzata, rimane solo il dubbio su dove sarà collocato il traguardo), dopo aver visto la luce da Barcellona. La partenza dovrebbe essere da Trapani, mentre Vittoria potrebbe essere uno degli arrivi di tappa. Tutto da scoprire insomma. Rimane la suggestione di Giarre –perché proprio nell’ottobre 2021 la corsa si concluse a Mascali con la vittoria di Nibali, toccando tutto l’hinterland jonico. Probabile la scalata sull’Etna da Piano Provenzana e la picchiata dalla Mareneve per un finale da copertina.

Nunzio Currenti