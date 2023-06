Damiano dei Maneskin beccato a baciare un’altra: “Sì, tra me e Giorgia Soleri è finita” – VIDEO

Il frontman della talentuosa rock band romana, Damiano David, ha annunciato la fine della sua storia d'amore con la scrittrice ed influencer

Il video che ha immortalato Damiano David, leader e frontman dei Maneskin, baciare appassionatamente un’altra ragazza in discoteca ha fatto rapidamente il giro di tutti i social.

I fans del cantante, infatti, si sono subito chiesti quale fosse stato il destino della relazione tra il talentuoso rocker e Giorgia Soleri, sua compagna da anni.

Ebbene, a fare chiarezza c’ha pensato direttamente il diretto interessato, che ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con l’influencer.

Il messaggio di Damiano: “Tra me e Giorgia è finita, rispettate questo delicato momento”

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore – le parole di Damiano David su Instagram – Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”. Subito in molti avevano urlato al tradimento e Damiano ha preferito fare chiarezza ed evitare speculazioni delle cronache rosa e degli utenti dei social network.