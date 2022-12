Un Decreto per istituire un fondo per il Carnevale in Sicilia: la proposta della Dc alla Regione

Un fondo a tutela del patrimonio socio-culturale rappresentato dalle feste di Carnevale in Sicilia: la proposta della DC alla Regione.

Il capogruppo della Dc all’Ars, l’onorevole Carmelo Pace, e il deputato regionale Ignazio Abbate, hanno presentato un disegno di legge mirato all’istituzione di “un finanziamento specifico per tutte le iniziative legate al Carnevale“.

In particolare, il documento, che ha lo scopo di “tutelare il patrimonio storico-culturale delle manifestazioni carnevalesche in Sicilia, prevede che l’80% del fondo debba essere ripartito per gli eventi storici che si svolgono nei Comuni di Acireale, di Sciacca e di Termini Imerese”.

Dl Carnevale in Sicilia, Dc propone finanziamento per tutelare il patrimonio

“Con il disegno di legge vogliamo che la Regione Siciliana riconosca il valore storico e culturale del Carnevale nella tradizione siciliana e le attività a esso collegate, quali manifestazioni delle più antiche tradizioni popolari e di ingegno del popolo del nostro territorio, favorendone la tutela e lo sviluppo, in accordo con l’Assessore Regionale al ramo”, dicono Pace e Abbate.

“Esistono in Italia due manifestazioni note a livello internazionale, la cui fama travalica i confini nazionali per la capacità di attrarre turisti sia dall’Italia che dall’estero: il Carnevale di Viareggio e il Carnevale di Venezia. Il territorio della nostra Regione non è da meno, basti pensare al Carnevale di Acireale, di Sciacca e di Termini Imerese con altrettante importanti manifestazioni storiche ma, purtroppo, non sono ancora riconosciute a pieno titolo tra i beni culturali della nostra Isola. Da qui l’esigenza di prevedere per le manifestazioni carnevalesche del nostro territorio un finanziamento costante e certo”, concludono i due deputati della Dc.