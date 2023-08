Dda Palermo, chiuse indagini su medico Messina Denaro: pronto il rinvio a giudizio

Pronta la richiesta di rinvio a giudizio per Alfonso Tumbarello, il medico del boss mafioso Matteo Messina Denaro

Pronta la richiesta di rinvio a giudizio per Alfonso Tumbarello, il medico del boss mafioso Matteo Messina Denaro. La Dda di Palermo ha chiuso le indagini e depositato l’avviso di conclusione dell’inchiesta, atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo l’accusa il medico avrebbe avuto in cura il capomafia arrestato lo scorso 16 gennaio mentre era latitante. Dopo un periodo di carcere, il medico, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, da qualche settimana è agli arresti domiciliari.

Tumbarello avrebbe incontrato e visitato Messina Denaro

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Tumbarello avrebbe incontrato e visitato Messina Denaro, che avrebbe utilizzato falsamente l’identità di Andrea Bonafede. Gli avrebbe prescritto esami specialistici e medicinali per affrontare il tumore per il quale poi il boss è stato operato una prima volta all’Abele Ajello di Mazara del Vallo nel 2020 e poi, a maggio 2021, alla clinica La Maddalena, dove il 16 gennaio scorso era stato arrestato col suo autista, Giovanni Luppino.