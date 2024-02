Novità all’Ars, decaduto il deputato Davide Vasta: ecco chi subentra al suo posto

La decisione della Corte d'Appello di Palermo. Nelle scorse ore decadenza anche per l'onorevole Nicola Catania.

Decaduto il deputato Davide Vasta: la corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Palermo, dichiarando l’esponente di “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord” ineleggibile.

Nelle scorse ore era arrivata la decadenza dal ruolo di deputato regionale anche per l’onorevole Nicola Catania di Fratelli d’Italia, altro personaggio al centro del dibattito relativo alla norma “salva ineleggibili” che nelle scorse settimane si è rivelata una vera e propria “gatta da pelare” per la maggioranza all’Ars.

Ars, decaduto il deputato Davide Vasta

Il deputato e sindaco di Riposto (CT) ha annunciato la novità direttamente sui social. Questo il post su Facebook: “Il mio ricorso è stato rigettato dalla Corte di Appello di Palermo che ha ritenuto sussistente la causa di ineleggibilità sollevata dal primo dei non eletti Salvatore Giuffrida. Il caso in esame riguardava un contratto per la fornitura di pasti alla Guardia di Finanza di Palermo aggiudicato dalla cooperativa della quale ero amministratore. Nonostante la tipologia di contratto non fosse specificatamente contemplata dalla norma di ineleggibilità, i giudici hanno ritenuto di applicare la norma in maniera estensiva”.

“Accettiamo, come sempre, le decisioni della magistratura ma ci riserviamo di presentare ricorso in Cassazione per far valere le nostre ragioni. Continuerò a lavorare da sindaco di Riposto per la mia comunità con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione”, conclude.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Chi sostituisce Davide Vasta all’Ars

Il posto del decaduto Davide Vasta all’Ars va al primo dei non eletti, cioè Salvatore Giuffrida.

La sentenza

La corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Palermo e ha dichiarato Vasta ineleggibile. Di fatto, quindi, il ricorso presentato dal sindaco di Riposto sulla precedente sentenza è stato rifiutato. Nelle scorse ore le autorità giudiziarie avevano deciso anche l’ineleggibilità di Nicola Catania.

Il caso

Nella sentenza si legge che Davide Vasta, al momento delle elezioni, era consigliere di amministrazione di di una società che eseguiva contratti di appalto di servizi con lo Stato e non si sarebbe dimesso entro la data prevista dalla legge (almeno 10 giorni prima della convocazione dei comizi elettorali).

Il decaduto Davide Vasta dovrà pagare anche le spese di lite, di 8.500 euro e il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, più C.P.A. e I.V.A (se dovute).

Foto da Facebook