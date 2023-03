Decreto Bollette, Meloni: “Misure per 4,9 miliardi di euro”

La premier ha espresso grande soddisfazione per quanto stabilito in serata dal Consiglio dei ministri: ecco cos'ha dichiarato

Il consiglio dei ministri ha approvato in serata il cosiddetto “decreto bollette“, comprendente un pacchetto di misure a sostegno di famiglie e imprese contro l’aumento dei prezzi dell’energia, nonchè interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro.

Il Consiglio dei ministri ha anche approvato il disegno di legge per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici e il decreto legislativo sul Codice degli appalti.

La premier Giorgia Meloni ha espresso grande soddisfazione per quanto sancito quest’oggi dal cdm attraverso un post pubblicato sulle proprie pagine social.

“Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contenente misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate pari a 4,9 miliardi di euro – spiega Meloni – Sostenere concretamente cittadini e imprese rimane la priorità di questo Governo“.