Democrazia partecipata, a Caltanissetta in ballo tredici progetti

Le proposte sono state approvate dalla Commissione per la valutazione dell’ammissibilità e fattibilità. Adesso i cittadini hanno tempo fino al 22 gennaio per esprimere la loro preferenza

CALTANISSETTA – Sono tredici le proposte progettuali su venti che la Commissione per la valutazione dell’ammissibilità e fattibilità ha ammesso per proseguire l’iter del Bilancio partecipativo 2022. Lo ha comunicato l’Amministrazione Comunale con un avviso pubblicato sul sito dell’Ente, che ha illustrato anche le prossime tappe dell’iter previsto dall’apposito Regolamento municipale.

La democrazia partecipativa è l’insieme dei meccanismi e delle modalità che permettono un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita politica e l’accrescimento del loro ruolo nei processi decisionali. La stessa espressione “democrazia partecipativa” è abbastanza recente e compare parallelamente alla crisi della rappresentanza democratica nei vari Paesi, laddove paiono sorpassati gli strumenti usuali rispetto alle sfide e alle richieste dei diversi attori della società. Gli organismi politici tradizionali hanno quindi iniziato a interrogarsi rispetto alle capacità di rispondere o adattarsi alla trasformazione sociale in corso. Un particolare spunto è stato individuato nel principio costituzionale di sussidiarietà nel “nuovo” articolo 118 della Costituzione e in particolare al suo comma 4 (principio di sussidiarietà in senso orizzontale) ovvero nel rapporto tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali, dotate ex articolo 2 della Costituzione di una tutela costituzionale. Si è quindi affermato il diritto dei cittadini, sia come singoli, sia come soggetti attivi nelle formazioni sociali di riferimento, di partecipare direttamente alla cura e alla tutela dei beni comuni.

Per quanto riguarda la Sicilia, è la legge regionale numero 5 del 2014 a disciplinare il tutto: all’articolo 6, comma 1, infatti, è previsto che ogni anno i Comuni debbano spendere il 2% dei fondi che ricevono dalla Regione con forme di democrazia partecipata, quindi coinvolgendo i cittadini nella scelta dei progetti da realizzare con le risorse in questione.

Per l’annualità 2022, quindi, a Caltanissetta sono in ballo tredici progetti e di essi dieci riguardano l’area tematica della cultura: “Agape- Famiglia e disabilità al centro” di Jessica Napoli, educatrice professionale socio pedagogica; “Il testo nel cassetto” del Teatro stabile nisseno; “Percorsi di arte umana” dell’associazione culturale Creative spaces; “Dal mito alla scena” dell’associazione casa famiglia Rosetta; “Sulle ali del successo” dell’associazione di promozione sociale Sulle ali della musica; “Le vie dello zolfo” dell’Associazione mineralogica, paleontologica e della cultura della solfara; “Ti racconto Caltanissetta” dell’associazione scientifica onlus Ritmamente; “Itinerari di legalità” dell’associazione culturale di promozione turistica Inner Sicily; “Gender equality leader” di Najwa Fariki; “Festival delle culture contro le mafie” di Giadone Giuseppina Maria Danila.

Due sono invece i progetti ammessi per lo sport: “Senza confini… riprendiamo a giocare insieme” dell’Asd Polisportiva Nissena di Caltanissetta e “To win in life… then in sport – Per vincere nella vita… poi nello sport” dell’Asd Cusn Caltanissetta”.

Infine, per l’area tematica dello sviluppo economico il progetto uncinetto artistico su telaio “Il merletto” del Laboratorio artigianale Lady Anna i ricami della nonna.

L’Amministrazione ha invitato tutti i cittadini residenti, di età non inferiore a 16 anni, a esprimere una preferenza sulle proposte progettuali ammesse e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata al bilancio partecipato. I cittadini potranno esercitare una sola preferenza per ogni area tematica sino alle ore 24 del 22 gennaio. Le risorse regionali destinate alla realizzazione dei progetti ammontano a 40 mila euro.