Deposito di bombole abusivo, oltre 2mila chili di GPL stoccato: scatta sequestro penale

Un deposito molto pericoloso, con circa 150 bombole pronte alla vendita ma prive di qualsiasi autorizzazione. Scatta una denuncia a Mistretta, nel Messinese.

I carabinieri della compagnia di Mistretta hanno denunciato un uomo per aver allestito un deposito di bombole GPL abusivo, in quanto privo delle dovute autorizzazioni.

Ecco l’esito del controllo dei militari.

Deposito di bombole abusivo a Mistretta, scatta denuncia

I militari della stazione di Castel di Lucio, con il supporto tecnico del vigili del fuoco, a conclusione indagini di iniziativa, hanno accertato che un uomo di Castel di Lucio aveva abusivamente realizzato un deposito di bombole GPL in violazione alle vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio.

In seguito al sopralluogo, i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo aveva stoccato per la vendita 150 bombole di varia misura per un totale complessivo di circa 2.500 chili di GPL stoccato. Pertanto tutta l’area è stata posta sotto sequestro penale e le bombole affidate a un custode a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Immagine di repertorio, di kobitriki da Pixabay