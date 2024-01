Deposito di rifiuti in fiamme: allarme diossina nell’agrigentino

La Protezione Civile ha raccomandato alla popolazione civile di tenere chiuse le finestre

E’ allarme diossina a Licata in provincia di Agrigento, dove un vasto incendio si è verificato nella serata di ieri lungo la strada statale 115, in contrada Piano Bugiades. Sul posto ben sei squadre dei Vigili del Fuoco oltre alla polizia di Stato che si è occupata di regolare il traffico. Ad alzarsi in cielo una nube tossica, tale da indurre la Protezione civile a diffodere il seguente messaggio: “Invitiamo a tenere chiuse le imposte e a raccogliere eventuali panni stesi all’esterno in attesa dello spegnimento delle fiamme”.

Vigili del fuoco in azione

A provare a domare le fiamme, con l’incendio ancora in atto, sono i pompieri del locale distaccamento coadiuvati dai colleghi provenienti da Agrigento. Al momento si sta cercando di dividere i rifiuti ed evitare che il rogo possa espandersi ancora. Sul luogo questa mattina è giunto anche il sindaco Angelo Balsamo.