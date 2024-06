 “Diamo una voce e un valore alle tesi di laurea su Diversity, Inclusion e Parità”: l’iniziativa di Side by Side

L'evento si terrà venerdì 21 giugno ore 16.30 presso Sala ISMA al Senato della Repubblica: ecco il programma

L’iniziativa “Diamo una voce e un valore alle tesi di laurea su Diversity, Inclusion e Parità di genere” è finalizzata a valorizzare le tesi di laurea dedicate allo studio dell’inclusione, della diversità e della parità di genere nel mondo organizzativo del lavoro. L’evento, che si terrà venerdì 21 giugno ore 16.30 presso Sala ISMA al Senato della Repubblica, è organizzato dall’Associazione Side by Side con il patrocinio di Inclusione Donna, e vede tra le varie realtà aderenti anche l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna (ISSD) dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA).

L’incontro che sarà moderato da Alessia Salmaso, Co-founder e Presidente Side by Side e da Adriana Migliucci, antropologa e conduttrice del format StesiDalleTesi, darà protagonismo ai giovani laureati nelle più svariate discipline accademiche, da quelle umanistiche a quelle scientifiche, accompagnati dai loro docenti e dai manager delle aziende presso cui lavorano.

L’Istituto di Studi Superiori sulla Donna ha scelto la giovanissima Giulia Sironi, imprenditrice sociale e past student della Summer School La sfida umana nell’epoca della trasformazione digitale per dare una sua testimonianza e raccontare la sua storia ed il suo impegno nel coinvolgere gli studenti su tali tematiche. Giulia sarà accompagnata e introdotta da Adele Ercolano, coordinatrice dell’Area Culturale dell’ISSD. L’invito all’evento è aperto al pubblico con registrazione obbligatoria: https://bit.ly/3X1veLi E’ gradita mail di adesione scrivendo anche a issdonna@upra.org

I posti sono limitati.

Il programma

Introduce l’evento: Fiona May

Moderano l’evento:

Alessia Salmaso, Co-founder e Presidente di Side by Side

Adriana Migliucci, ideatrice del format StesiDalleTesi

Protagonisti e relatori:

7 laureate con 7 tesi pubblicate e diversi docenti universitari che accompagnano le laureate

Il messaggio della dottoressa Alessia Salmaso

“Nel luogo dove si definisce il Presente e il Futuro della Nazione, il Senato della Repubblica, il ruolo di protagonista sarà dato a giovani laureati nelle più svariate discipline accademiche, da quelle umanistiche a quelle scientifiche, che hanno scelto di dedicarsi a Tesi che declinano i valori della Diversity Equity e Inclusion nella società e nelle organizzazioni. La data dell’evento, il primo giorno d’estate, è stata scelta per il suo alto valore simbolico: quale momento infatti poteva essere più appropriato per permettere ai ragazzi che si affacciano pieni di speranza ed entusiasmo al mondo del lavoro, di poter condividere tra di loro, con i loro Mentor ed il pubblico il frutto delle proprie ricerche dando “valore” al ” valore” che loro stesso hanno concepito? Non con una dissertazione formale ma con il racconto e la condivisione dei risultati dei loro elaborati e soprattutto di come hanno utilizzato la loro tesi nel contesto lavorativo post laurea in cui hanno iniziato a mettersi alla prova. Come hanno incanalato i temi appresi nel contesto post laurea? Le loro risponde saranno come i raggi del primo sole estivo che illuminano le nostre giornate”.