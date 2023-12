Diarrea, vomito e febbre: sushi indigesto per 240 persone

Le persone che hanno consumato il famoso cibo asiatico nel locale hanno accusato nausea, febbre e crampi allo stomaco

Sushi indigesto per circa 240 persone. E’ successo in un ristorante giapponese di Raleigh, in Carolina del Nord (Stati Uniti). Le persone che hanno consumato il famoso cibo asiatico hanno iniziato ad accusare malessere, con diarrea, vomito, nausea, febbre e crampi allo stomaco.

Probabile infezione da norovirus

Secondo le prime informazioni, alla base dell’intossicazione ci sarebbe il norovirus, un patogeno molto contagioso con fastidiosi sintomi. L’infezione allo stomaco causata dal virus provoca un’infiammazione della mucosa gastrica e intestinale. Si trasmette entrando in contatto con una persona infetta, toccando superfici contaminate o, come in questo caso, mangiando cibo contaminato.

Le condizioni delle persone intossicate

Secondo il dipartimento di Sanita pubblica della contea statunitense, tutte le persone che si sono ammalate “si stanno riprendendo. Ancor prima manifestare i primi sintomi avevano mangiato al ristorante asiatico di Raleigh – precisano – . Il norovirus può diffondersi molto facilmente: continueremo a lavorare a stretto contatto con tutti i clienti che hanno visitato il ristorante in questione e anche con il personale che lavora nel locale”.