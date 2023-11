Trova un dito umano nell’insalata, cliente denuncia ristorante

Al momento di iniziare il pasto la donna si è accorta della presenza della falange recisa e ha denunciato lo spregevole episodio ai titolari.

Un macabro ingrediente (non voluto) nell’insalata. Una donna americana ha trovato nel pasto che aveva scelto in un rinomato ristorante un dito reciso. È successo in Connecticut, negli Stati Uniti.

Il pasto indigesto

Secondo quanto ricostruito dalla stampa statunitense, la donna aveva deciso di pranzare con una ricca e gustosa insalata. Al momento di iniziare il pasto si è accorta della presenza della falange recisa e ha denunciato lo spregevole episodio ai titolari del ristorante.

Secondo la ricostruzione dell’accusa la manager del ristorante si sarebbe tagliata un pezzo dell’indice mentre puliva la rucola. Subito dopo si sarebbe recata in ospedale ma la verdura che stava tagliando è rimasta in cucina.