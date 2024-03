Differenziata, nel Comune di Caltanissetta regolari solo nove controlli su venti

Ispezione dei sacchetti e dei contenitori, Dusty comunica alla cittadinanza i dati del report della Polizia municipale

Rifiuti differenziati correttamente: solo 9 su 20 controlli complessivi effettuati nel Comune di Caltanissetta sono risultati regolari. Numeri non esaltanti quelli che emergono dal report inviato dagli agenti della Polizia municipale e che spingono Dusty a proseguire nell’impegno sul territorio nella direzione di una proficua collaborazione con la cittadinanza affinché si riducano le irregolarità. Ed ecco anche perché il programma di controlli della Polizia municipale continuerà in modo continuo e costante.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le zone delle verifiche in collaborazione con Dusty

Le verifiche, effettuate in collaborazione con gli operatori Dusty nel periodo che va da 4 al 9 marzo, hanno riguardato: Via Marrocco, Via Girolamo Gravina, Via Vasellai, Via Arca di Pane, Via San Domenico, Via Santa Domenica, Via G. B. De Cosmi, Via La Mantia, Via S.G. Bosco, Corso Italia, Via Quasimodo e Via Mons. Intreccialagli.