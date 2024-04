Distribuzione idrica e dissesto, ecco i nuovi obiettivi dell’Autorità di bacino

Quasi un milione di euro per il potenziamento delle progettazioni collegate alle finalità

Nuovi e più ampi obiettivi per l’Autorità di bacino, e quasi un milione di euro, da spendere sino al 30 novembre 2029, per poter coprire le spese relative al personale, che dovranno lavorare in plus orario per poter seguire le attività aggiuntive. Si tratta del progetto “Easy Go 2- Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo e chiusura del Pr Sicilia Fesr 2021/2027”, che va a individuare le linee di attività, aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, che si configurano come attività di governance delle procedure relative alla programmazione, al coordinamento, alla gestione, al monitoraggio ed al controllo del programma regionale, nonché come attività di supporto tecnico alle amministrazioni nazionali e regionali coinvolte nell’implementazione degli strumenti attuativi della politica unitaria di coesione. La cifra totale messa a disposizione è di 942 mila euro, distinti per anno tra competenze da liquidare al personale, comprensivo di contributi previdenziali, Irpef e Irap, e un 15% aggiuntivo per spese generali.

La distribuzione dei fondi

Nello specifico, sono disponibili circa 130 mila euro in totale per il 2024, e 160 mila euro per gli anni a venire, fino al 2029. Per l’anno in corso, è già stato emesso l’ordine di servizio: sono 15 i dipendenti, tra funzionari, istruttori e collaboratori, distribuiti tra i vari servizi, che svolgeranno lavoro aggiuntivo rispetto alle solite mansioni, ciascuno per un totale di 30 ore. Il progetto si sviluppa su diverse linee di azione, che permettano di eseguire efficacemente le attività che sono state individuate come responsabilità dell’Autorità di bacino: gli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all’erosione e il miglioramento e ripristino della qualità ambientale dei corpi idrici. È fondamentale, quindi, il rafforzamento delle strutture impegnate per un’efficace gestione ed erogazione delle risorse comunitarie a sostegno degli investimenti pubblici e, pertanto, un migliore utilizzo dei fondi.

I vari compiti

Al personale dello staff 1 andrà il lavoro di monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, nazionali e regionali. L’area 1, invece, si occuperà degli affari della direzione, della trasparenza e dei controlli interni di gestione. Il personale dell’area 2 lavora agli affari generali, mentre l’area 3 si occupa del contenzioso e affari legali. A seguire 8 servizi: il primo si occupa della pianificazione di competenza nazionale della tutela delle risorse idriche; il secondo, delle stesse tematiche di competenza regionale. Il terzo servizio si occupa di assetto del territorio, il quarto si occupa di pareri e autorizzazioni ambientali relativi al demanio idrico fluviale e pulizia idraulica per Palermo e Trapani. Il servizio 5 rilascia la stessa documentazione per Agrigento, Enna e Caltanissetta, il servizio 6 per Catania, Siracusa e Ragusa, il servizio 7 per Messina. L’ottavo servizio si occupa dell’attuazione di interventi a Regia, quindi cura le attività amministrative e finanziarie relative alle procedure di affidamento, alla gestione ed al monitoraggio degli interventi. In ultimo, il dipartimento funzione pubblica, che gestisce l’intero progetto.

Le finalità del progetto

Il progetto rientra nelle finalità del piano di rigenerazione amministrativa, che si pone in continuità con l’esperienza dei Piani di rafforzamento amministrativo. La vecchia programmazione, infatti, ha dimostrato la necessità di perseguire un sempre maggiore coinvolgimento delle risorse interne alle Pubbliche amministrazioni nei processi amministrativi e gestionali propri della politica unitaria regionale di coesione.