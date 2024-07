Docenti e personale ATA, ecco le assegnazioni provvisorie e i moduli da utilizzare

I contenuti della nota ministeriale

Ci sono delle date cruciali da rispettare per quanto riguarda le domande di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25. Fino al 19 luglio per il personale ATA e dall’11 al 24 luglio per il personale docente ed educativo e insegnanti di religione cattolica. Questo il contenuto della nota ministeriale del 4 luglio 2024.

Assegnazioni provvisorie docenti e personale ATA, i moduli da utilizzare

Assegnazioni provvisorie docenti e personale ATA, chi presenta la domanda cartacea

A presentare la domanda cartacea, tramite e-mail/PEC, il personale educativo, i docenti di religione cattolica, il personale ATA. Anche i docenti neoassunti con contratto a tempo determinato finalizzato alla nomina in ruolo utilizzeranno i modelli cartacei e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente. Il personale docente invia invece la domanda tramite il portale Istanze online.

