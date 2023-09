Dodici milioni di euro per le scuole della provincia di Enna

Dal Libero Consorzio comunale è arrivato il via libera per otto interventi che interesseranno altrettanti istituti del territorio ennese

ENNA – Via libera da parte del Libero Consorzio comunale a otto progetti di edilizia scolastica per altrettanti istituti provinciali. L’investimento previsto si attesta intorno ai 12 milioni di euro. A questi si aggiungerà un ulteriore intervento, su cui gli uffici dell’Ente intermedio stanno ancora lavorando e che dovrà essere aggiudicato entro la fine dell’anno.

L’ingegnere capo Giuseppe Grasso e il team di cui fanno parte i servizi di Edilizia scolastica, sociale e sportiva, di Programmazione gestione e monitoraggio fondi Pnrr e di Gare e Appalti, coordinati rispettivamente da Basilio Politi, Paolo La Delia e Sergio Trapani, ha concluso questa prima fase per l’utilizzo dei fondi che rientrano nella Missione 4, Istruzione e Ricerca, Componente 1, Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, Investimento 3.3 del Pnrr.

Dove verranno fatti i lavori

I cantieri interesseranno: lavori di ampliamento dell’Iis Medi, sede centrale di Leonforte per 2 milioni e 200 mila euro, cofinanziati dal Libero Consorzio per un importo di 484 mila euro; lavori di ampliamento dell’Iis Falcone di Barrafranca per 2 milioni e 150 mila euro, anche qui con cofinanziamento dell’Ente intermedio per un milione e 150 mila euro; lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’Iis Testa, sede dell’ex Istituto magistrale di Nicosia per 4 milioni e 26 mila euro; riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra dell’Iis Medi di Leonforte per 540 mila euro; riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’Iis Falcone di Barrafranca per 380 mila euro; riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’Iis Lincoln di Enna per 243 mila euro; lavori di rifacimento del prospetto e di completamento a seguito di adeguamento sismico dell’Iis Farinato di Enna per un milione e 430 mila euro; intervento di miglioramento dell’accessibilità dell’Iis Fedele di Agira; riqualificazione energetica dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione di Centuripe per 880 mila euro. Il nono progetto riguarda infine la riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l’Iis Majorana-Cascino di Piazza Armerina.

“È stato fatto un grosso lavoro – ha commentato il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale ennese, Girolamo Di Fazio – e i nostri tecnici non si sono risparmiati, portando a casa l’obiettivo dell’Amministrazione. Per centrare il risultato si è provveduto anche a reclutare dalla graduatoria nazionale della Agenzia per la coesione due tecnici, con contratto triennale, che hanno apportato un fondamentale contributo”.

“Per l’edilizia scolastica – ha aggiunto il commissario straordinario dell’Ente intermedio – oltre ai finanziamenti del Pnrr abbiamo previsto in Bilancio, appena approvato dall’assemblea dei sindaci, investimenti complessivi per 35 milioni di euro. L’attenzione per le scuole è stata sempre particolarmente alta nel rispetto delle principali funzioni dell’Ente. Offrire alla popolazione scolastica strutture adeguate, sicure e confortevoli è alla base per garantire agli studenti del territorio il diritto allo studio. Essere riusciti a captare le risorse del Pnrr ha consentito anche di avere una ricaduta economica per il territorio”.