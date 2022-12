“Domenica In”, torna il salotto di “zia” Mara. Ospiti e anticipazioni dell’11 dicembre

Torna il classico appuntamento domenica di Raiuno. Ecco chi saranno gli ospiti di Mara Venier in "Domenica In".

La domenica pomeriggio di Rai Uno è all’insegna di una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

La “zia della tv” più amata dagli italiani è pronta ad intrattenere i telespettatori anche se in versione ridotta per la seconda domenica consecutiva.

Il programma, infatti, domenica 11 dicembre inizierà alle ore 14 per concludersi alle ore 15:30. Nulla a che vedere con le partite di calcio per i Mondiali del Qatar. Stavolta Domenica In termina prima per dare spazio all’Eurovision junior che si tiene in Armenia ed in cui l’Italia gareggia con la canzone “Bla bla bla” cantata da Chanel Dilecta.

Gli ospiti della puntata

Nonostante la riduzione dei tempi, Domenica In si prospetta ricca di ospiti, tematiche e intrattenimento.

Mara Venier dedicherà un ampio spazio ad Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia. I tre artisti si racconteranno e presenteranno il loro ultimo album dal titolo “A family Christmas” nel quale Andrea Bocelli canta insieme a Matteo e alla piccola Virginia le melodie più belle del Natale.

Inoltre, dal 15 dicembre sarà disponibile su Disney Plus “The Simpsons meet the Bocellis in ‘Feliz Navidad’”, un cortometraggio in cui la famiglia Bocelli è protagonista. Nello specifico, Homer sorprende Marge con il regalo perfetto: un’esibizione della superstar dell’opera italiana Andrea Bocelli che canta uno dei brani natalizi per eccellenza, insieme a Matteo e alla piccola Virginia.

A seguire, Mara Venier intervisterà Drusilla Foer che tornerà in tv con “L’Almanacco di Drusilla” a partire da lunedì 12 dicembre su Rai 2 alle ore 19:50.

Per quanto riguarda lo spazio dedicato alla musica, la conduttrice avrà Shel Shapiro che canterà il suo brano “Troppa realtà”, Sal Da Vinci con la sua Masaniello Revolution e Fabrizio Moro che ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Senza di te”.

Domenica In va in onda su Rai Uno ma è possibile seguirlo anche in diretta streaming su RaiPlay.