Domenica In, ecco gli ospiti di oggi: da Laura Morante a Roberto Vecchioni

A Domenica In ospiti oggi, domenica 10 marzo, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Nino Buonocore, Marco Ferradini, Pierdavide Carone, Tiziana Rivale, Tony Dallara, Sandro Giacobbe, i Jalisse, e Pino Strabioli in veste di opinionista ed esperto musicale: si apre con uno spazio dedicato alle più belle canzoni della musica italiana la puntata condotta da Mara Venier, in onda dalle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Ospite, anche Roberto Vecchioni che presenta il suo ultimo libro autobiografico ‘Tra il silenzio e il tuono’, per poi esibirsi con il brano “Chiamami ancora amore”, con il quale vinse Sanremo nel 2011. L’attrice Laura Morante presenta, invece, il film per la tv ‘Folle d’ amore’, sulla vita e le opere della poetessa Alda Merini, di cui è protagonista per la regia di Roberto Faenza, in onda giovedì 14 marzo su Rai 1.

In collegamento, poi, Alberto Matano con le anticipazioni sullo speciale ‘La Notte degli Oscar 2024’, in onda sempre domenica 10 marzo, a partire dalle 23.30 in diretta su Rai 1. Ancora musica, infine, con il cantautore Maninni, che canterà il brano ‘Spettacolare’, presentato a Sanremo 2024, e la cantante e conduttrice televisiva albanese Alketa Vejsiu, nota al pubblico televisivo di Rai1 per essere stata co-conduttrice al Festival di Sanremo nel 2020, al fianco di Amadeus.

