Il pianto di Barbara D’Urso a “Domenica In”: “Provo dolore per l’addio a Mediaset”

La conduttrice si confessa nel salotto di Mara Venier

Una Barbara D’Urso commossa quella apparsa oggi a Domenica In nel salotto di Mara Venier. La conduttrice ha parlato dei suoi anni a Mediaset e del suo addio inaspettato. Poi si è passati alla vita privata e alle emozioni contrastanti di una annata difficile

Barbara D’Urso, il pianto per l’addio a Mediaset

Dal salotto di Mara Venier, Barbara D’urso si è raccontata in una lunga intervista, partendo dal suo addio inaspettato a Mediaset: “Il mio cuore è in Rai, ci sono stata 22 anni. Oggi sto bene, sono serena anche professionalmente, ho una famiglia stupenda, ma la verità è che non ho ancora elaborato il lutto, ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto e della modalità in cui sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni da Mediaset che mi ha dato tanto. Sedici anni in diretta tutti i giorni, quell’azienda mi ha dato tantissimo ma io ci sono sempre stata. Anche durante il Covid, quando tutti erano a casa io ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani, a farli cantare dai balconi e a informarli. Il modo terribile in cui sono stata strappata, senza che nessuno mi dicesse perché, l’ho saputo un giorno, il 26 giugno alle 16.20. Il dolore è ancora qua. La guerra in ogni ambito è terribile e io non voglio fare la guerra, vedremo quindi quello che accadrà, il dolore piano piano passerà. Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro”.

Barbara D’Urso, l’emozione del ritorno in Rai

Tornata in tv dopo una lunga assenza, Barbara D’Urso ha ripercorso anche la sua carriera, iniziata proprio in Rai: “Sono emozionata, rientrare qui in questo studio è stato molto emozionante. Sono veramente agitata. Avevo cominciato qui in questi studi che una volta si chiamavano Dear, avevo 19 anni, sono tornata un giorno prima, ieri, per l’agitazione, lo sono veramente, l’emozione ti sorprende sempre”.

