La visita e la tragica scoperta, donna perde bambina al nono mese di gravidanza: si indaga

Aperto fascicolo d'inchiesta sul caso della donna incinta protagonista di una tragedia ad Agrigento.

La Procura di Agrigento apre un’inchiesta sul caso della donna di Casteltermini che ha perso la sua bambina al nono mese di gravidanza dopo ore di attesa in ospedale.

Le autorità giudiziarie hanno quindi accolto l’esposto dei due coniugi protagonisti della tragica storia, che hanno visto il loro sogno di costruire una famiglia trasformarsi in un incubo atroce.

Donna in gravidanza perde bambino al nono mese, parte l’inchiesta

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, la donna – che accusava fitte e contrazioni dolorose – avrebbe aspettato ben due ore nella sala d’attesa del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Agrigento prima di essere visitata. Giunta di fronte ai medici ormai stremata, la gestante – una ragazza di appena 22 anni – avrebbe scoperto che il cuore della bambina che portava in grembo aveva smesso di battere.

La giovane e il compagno chiedono adesso di conoscere la verità su quanto accaduto quel giorno in ospedale e che si faccia luce su eventuali responsabilità dei medici, che non avrebbero visitato la donna subito nonostante fosse al nono mese di gravidanza e in preda al dolore.

A stabilire se si sia trattato o meno di un caso di malasanità saranno le autorità giudiziarie. La Procura agrigentina ha accolto intanto l’esposto della coppia e aperto un fascicolo d’inchiesta sull’accaduto.