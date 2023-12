Regalo di Natale in anticipo, donna partorisce sulla Statale 115: la storia del piccolo Leonardo

Enorme gioia per i genitori, che sulla Noto - Avola hanno accolto in famiglia il loro amato bimbo.

Un bel “miracolo” di Natale è avvenuto sulla Noto – Avola, dove un bambino è nato in auto: è la storia del piccolo Leonardo, che ha deciso di nascere prima di raggiungere l’ospedale.

Il regalo di Natale più bello per mamma e papà, che lo hanno accolto in famiglia lo scorso 23 dicembre, un giorno prima della Vigilia.

Leonardo, nato in auto sulla Noto – Avola

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre mamma Monica, dopo la rottura delle acque e l’inizio dei dolori pre-parto, avrebbe tentato di raggiungere in auto il punto nascite di Avola per far nascere il suo piccolo. Il bimbo, però, aveva fretta e – durante il tragitto in auto lungo la Statale 115, in contrada Faldino (Noto, SR) – è venuto al mondo.

Il piccolo – di nome Leonardo – e la mamma stanno bene e hanno raggiunto il Pronto Soccorso dell’ospedale di Avola, dove hanno ricevuto tutte le cure del caso. Presto torneranno a casa e Leonardo potrà conoscere i due fratellini e la sorellina.

