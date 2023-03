Donna raggiunta in testa da proiettile: le sue condizioni restano gravissime

E' accaduto ieri ad Ariano Polesine in provincia di Rovigo. I figli: "Aiuto, mamma sta morendo"

Una donna di 32 anni di origine marocchine è stata trovata ieri priva di sensi nella sua abitazione di Ariano Polesine. Le sue condizioni restano critiche. E’ giallo su quanto evidenziato dalla tac, visto che nel suo cranio appare un corpo compatibile con un proiettile. Non è ancora chiaro infatti cosa possa essere accaduto nell’abitazione, che si trova in piena campagna in una posizione isolata.

Un vero e proprio giallo

I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno lavorato fino a notte fonda per effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili per quello che fino ad ora appare come un vero e proprio giallo.

A ritrovare la donna riversa sul pavimento della cucina sono stati i figli di 11 e 8 anni. In quel momento era assente da casa il marito, successivamente rintracciato.