Shock in strada, donna sfregiata con l’acido dal marito: scattano le indagini nell’Agrigentino

In corso le indagini della Polizia di Stato per chiarire la dinamica della terribile violenza.

L’ennesimo caso di violenza sulle donne in Sicilia: una donna sarebbe stata sfregiata con l’acido dal marito a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e sarebbe finita in ospedale.

Sul posto sono in corso le indagini di rito.

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto nelle scorse ore in via Tiepolo, a Palma di Montechiaro. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata trasferita – con un’ambulanza del 118 – al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio con delle ferite dovute all’acido lanciatole al volto dal marito.

Pare che anche il marito della donna – presunto autore dell’incredibile episodio di violenza – sia rimasto ustionato alle mani. I sanitari lo avrebbero trasferito all’ospedale San Giovanni d’Altopasso di Licata per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono accorsi gli operatori della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini di rito per ricostruire l’episodio e chiarire la posizione dell’uomo.

