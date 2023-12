Tragedia in casa, donna trovata cadavere: dolore nell’Agrigentino

A scoprire il corpo senza vita della donna favarese sono stati i vigili del fuoco.

Tragedia in via Sant’Angelo a Favara, in provincia di Agrigento, dove nelle scorse ore una donna è stata trovata morta in casa.

Sono ancora pochi i dettagli noti sulla terribile vicenda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti – CLICCA QUI

Donna trovata morta in casa a Favara

Ad allertare il 112 sarebbe stato il figlio della donna, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre da diverso tempo. Giunti all’appartamento della signora, i vigili del fuoco – dopo essere entrati in casa forzando la porta d’ingresso – hanno fatto l’amara scoperta: il corpo senza vita della signora.

Da chiarire le cause del decesso. Al momento rimangono riservate le generalità della vittima.

Immagine di repertorio