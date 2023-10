Un dossier dedicato a uno dei fondamenti dell’economia: il risparmio

Otto pagine che contengono tanti suggerimenti per i nostri lettori, dai consigli per tenere sotto controllo il bilancio familiare all’educazione finanziaria con particolare riferimento ai giovani

Oggi 31 Ottobre, ricorre la “Giornata mondiale del risparmio”. Per l’occasione il QdS ha realizzato un dossier dedicato a uno dei fondamenti dell’economia nazionale e globale.

Otto pagine che contengono tanti suggerimenti per i nostri lettori, dai consigli per tenere sotto controllo il bilancio familiare all’educazione finanziaria con particolare riferimento ai giovani, protagonisti dell’edizione 2023 della “Giornata”, senza dimenticare le regole per dei consumi consapevoli e green.