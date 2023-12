Numerosi gli argomenti al centro di questo doppio appuntamento speciale: dal mondo delle imprese ai viaggi, passando per ambiente, sanità, istruzione e formazione, uno sguardo a tutto quello che ci aspetta nel nuovo anno

Il 2024 è alle porte e per l’occasione il Quotidiano di Sicilia ha voluto realizzare due dossier “Economia di fine anno” per fare un bilancio di questo 2023 agli sgoccioli e individuare le linee guida per l’anno venturo. Anche in questo caso, come avvenuto per i dossier “Natale e le sue tradizioni”, saranno numerosi gli argomenti al centro di questo doppio appuntamento speciale: dal mondo delle imprese ai viaggi, passando per ambiente, sanità, istruzione e formazione, uno sguardo a tutto quello che ci aspetta nel nuovo anno.