Dossier Ecosostenibilità 2024

Tempo di nuovi dossier per il Quotidiano di Sicilia: oggi i riflettori sono puntati sull’ecosostenibilità, una questione di strettissima attualità ma soprattutto una missione per istituzioni, imprese e cittadini. Un obiettivo da raggiungere attraverso pratiche virtuose nel rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema naturale. All’interno del nostro speciale un approfondimento sul tema attraverso le sue sfaccettature: dal ciclo dei rifiuti per sostenere l’economia circolare alla mobilità sostenibile, passando per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative.