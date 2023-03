Dramma al distributore, esplode bombola di metano: grave 46enne

Ad avere la peggio dopo l'esplosione un automobilista di 46 anni, trasferito all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni.

Dramma a Bologna, dove si è verificata – nel tardo pomeriggio di ieri, 23 marzo – l’esplosione di una bombola di metano in un distributore di carburante situato in via Alberelli a Borgo Panigale.

Purtroppo, ci sono dei feriti: 4 persone, di cui una – un uomo di 46 anni – in gravi condizioni. Ecco la prima ricostruzione della vicenda.

Esplosione di una bombola di metano a Bologna

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, la bombola di metano sarebbe esplosa – per ragioni ancora da chiarire – mentre un uomo, un automobilista di 46 anni, stava facendo rifornimento. Oltre a provocare ingenti danni alle auto presenti nei pressi del distributore di via Alberelli, la deflagrazione ha ferito ben 4 persone.

Ad avere la peggio in questa drammatica vicenda è stato proprio il 46enne che stava facendo rifornimento al momento dell’esplosione. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasferito all’ospedale Maggiore.

Sul posto, oltre alle squadre di vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri per soccorrere i feriti e svolgere i rilievi e gli accertamenti del caso.