Shock in casa, si spara alla testa: 14enne in fin di vita all’ospedale Cannizzaro

Terribile vicenda a Gela: scattano le indagini per comprendere la dinamica di quanto accaduto, mentre l'adolescente lotta tra la vita e la morte.

Si spara alla testa e finisce in ospedale in gravissime condizioni: è la terribile vicenda avvenuta nelle scorse ore a Gela, in provincia di Caltanissetta, con protagonista un 14enne.

Il giovane si trova all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Si spara alla testa, 14enne di Gela in fin di vita

Rimane ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto: sono in corso gli accertamenti della polizia per comprendere se si sia trattato di un incidente o di un tentato suicidio. Secondo una prima ricostruzione, intorno alla mezzanotte la madre del ragazzo avrebbe trovato il figlio 14enne in una pozza di sangue. L’adolescente avrebbe utilizzato la pistola della madre, dipendente di una ditta di vigilanza, ma non è chiaro se si sia sparato volutamente o se sia partito un colpo accidentalmente.

Il ricovero

In seguito all’allarme della madre, sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il 14enne, purtroppo, sarebbe in fin di vita. Intervenuti anche gli operatori di polizia per avviare le indagini di rito. Come già anticipato, non è chiaro se il 14enne abbia esploso il colpo volutamente o per errore. Pare che al momento della drammatica vicenda fosse solo in casa.

