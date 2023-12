Dramma in casa: tenta di uccidere a martellate la moglie e poi si suicida

Un uomo di 85 anni si è tolto la vita dandosi fuoco dopo aver tentato di uccidere la propria moglie a colpi di martello

Immane tragedia familiare a Varedo (Monza) dove una donna di 79 anni è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni, dopo essere stata aggredita a martellate in testa dal marito, Luciano Ruger, di 85 anni.

L’uomo si è tolto la vita dandosi fuoco

Dopo aver tentato di uccidere la moglie, l’uomo, che soffriva di depressione, si è suicidato cospargendosi di benzina e dandosi fuoco. Ancora ignoto il movente dell’aggressione. Trasportato d’urgenza dal 118, è morto all’Ospedale Niguarda di Milano.

