Il calvario di Fedez fa piangere la Venier: “Troppi farmaci, ho pensato al suicidio”

Momenti di grande commozione a Domenica In

La “mamma” della televisione italiana, Mara Venier, accoglie tra le sue braccia l’ennesimo caso disperato del mondo dello spettacolo. A non riuscire a trattenere le lacrime, finendo per commuovere la stessa conduttrice, è Fedez, alle prese con una brutta malattia non ancora del tutta risolta. Il rapper, nel corso di una lunga intervista, ha parlato di quanta fatica gli stia costando combattere il tumore al pancreas. La rara neoplasia neuroendocrina, fortunatamente diagnosticata in tempo, lo ha costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Da allora tantissimi farmaci e ricadute con un brutto pensiero in testa: “Ho accarezzato l’idea di farla finita”.

Un finale strappa lacrime

Lo studio, alla fine della lunga chiacchierata, applaude il rapper. La conduttrice invita l’ospite ad alzarsi. “Sei emozionato?”, chiede Mara Venier. “Quando faccio le interviste sono sempre emozionato. Ma con te mi sento sempre a mio agio. Non ci vediamo spesso, ma ci sentiamo sempre”, risponde il cantante. Infine, visibilmente emozionata, , la padrona di casa si rivolge al rapper: “Io ti ringrazio. Tu mi hai aiutato ma non ho fatto in tempo, non è andata”, dice Mara Venier. “Lo so, mi spiace”, risponde Fedez prima di alzarsi e abbracciare la conduttrice.