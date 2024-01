Dramma a Punta Braccetto, cade in mare accidentalmente: si cerca un 35enne

Vigili del fuoco, polizia, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera in azione anche con l'elicottero per trovare il 35enne scomparso nel Ragusano.

Si cerca un giovane disperso nelle acque vicino Punta Braccetto (località marina di Ragusa): si tratta di un cittadino straniero, di nazionalità tunisina, di 35 anni.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 17 di domenica 28 gennaio.

Disperso in mare a Punta Braccetto

La dinamica di quanto accaduto rimane ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne sarebbe caduto in acqua accidentalmente, per cause da confermare, sotto lo sguardo di alcuni connazionali. Forse stava facendo un selfie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa, la polizia e la Capitaneria di Porto di Pozzallo per avviare le ricerche e le indagini del caso. Anche un elicottero della Guardia Costiera è entrato in azione nella notte per perlustrare l’area alla ricerca del corpo del 35enne. Purtroppo, le speranze che sia ancora vivo sono molto poche.

La storia di Salvatore

Negli scorsi mesi le storie di dispersi trovati in mare, purtroppo, sono state diverse. Tra queste c’è quella di Salvatore Cefalù, scomparso durante una battuta di pesca in provincia di Agrigento lo scorso dicembre. Dopo 10 giorni, le ricerche sono state sospese. Nel corso delle attività di perlustrazione delle acque, i soccorritori avevano rintracciato l’imbarcazione dell’uomo al largo del fiume Naro, nella zona di San Leone.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio