Drammatico incidente fra le vie di Gela: bimbo di 6 anni e il papà in codice rosso

Un dramma si è consumato a Gela, in provincia di Caltanissetta, a causa di un gravissimo incidente fra uno scooter e un’automobile. A bordo del primo mezzo un uomo con il figlio di sei anni, i due si sono schiantati contro il secondo veicolo coinvolto in via Giovanni Falcone all’altezza fra il tribunale e lo stadio.

Il violento incidente a Gela e il trasporto in elisoccorso

Non appena i soccorsi sono giunti sul luogo dell’incidente dapprima hanno trasportato i due presso l’ospedale cittadino Vittorio Emanuele in codice rosso. Tuttavia, con il passare delle ore le loro condizioni non tendevano a migliorare e si è deciso di trasportare padre e figlio con l’ausilio dell’elisoccorso a Catania. Adesso sono ore di ansia per le condizioni del piccolo di 6 anni e dell’uomo. I carabinieri stanno indagando per chiarire le dinamiche del sinistro.

Immagine d’archivio