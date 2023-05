Droga, sindaco Palermo: “Mafia uccide i nostri giovani attraverso spaccio”

L'apprezzamento al lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura nel giorno della memoria.

“In una giornata densa di grande valore a significato, il mio profondo ringraziamento va al Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo e alla Squadra mobile della Polizia di Stato. Un atto dovuto per le brillanti e importanti operazioni antidroga eseguite oggi in città e nel territorio della provincia.” Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Apprezzamenti alla magistratura

“Come ho voluto sottolineare nella ricorrenza del trentunesimo anniversario della strage di Capaci – prosegue il primo cittadino – , la mafia oggi uccide i nostri giovani attraverso lo spaccio di stupefacenti e, per questa ragione, il mio apprezzamento è rivolto alla magistratura e alle forze dell’ordine per il loro quotidiano impegno per combattere questo drammatico fenomeno”.