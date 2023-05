Strage Capaci, Bevilacqua (M5s):”Leggi antimafia volute da Falcone, no a riforme”

"Scongiurare depenalizzazioni di reati gravi e depotenziamento di strumenti fondamentali per la magistratura"

“Le istituzioni hanno il dovere di ricordare il sacrificio degli uomini e delle donne dello Stato che hanno perso la vita, ma devono essere coerenti con l’eredità consegnata alla nostra società da eventi drammatici come la strage di Capaci. Così Dolores Bevilacqua, la senatrice palermitana del Movimento 5 Stelle nel giorno della commemorazione delle vittime della strage di Capaci.

Nel solco di Falcone

“Per questo il 23 maggio – prosegue – è utile ribadire l’importanza delle leggi volute dal Parlamento per contrastare la mafia nel solco di un metodo tracciato da Giovanni Falcone, senza tentennamenti, scongiurando depenalizzazioni di reati gravi, il depotenziamento di strumenti fondamentali per la magistratura come le intercettazioni o riforme gradite alla mafia sull’ergastolo ostativo”.