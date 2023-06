La droga nascosta nello zainetto rosa da bambina e le pistole in casa: arrestato 25enne

La droga in possesso del 25enne arrestato a Siracusa, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 300.000 euro.

I militari del comando provinciale dei carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 25enne, noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina e armi da fuoco: nascondeva la droga in uno zaino da bambina.

Ecco quanto scoperto dai carabinieri durante un servizio di controllo.

La droga nello zaino da bambina, la scoperta a Siracusa

L’arresto è il risultato di un mirato servizio a largo raggio disposto nel capoluogo aretuseo per contrastare il fenomeno dello spaccio sia in periferia che in centro. Nei pressi di via Testaferrata, l’attenzione dei militari è stata catturata da un uomo che, a passo svelto, si recava verso il parcheggio indossando uno zainetto rosa.

Insospettiti, i carabinieri hanno fermato il soggetto per un controllo di routine, ma questi ha immediatamente cercato di sviare l’attenzione tant’è che, alla richiesta di perché andasse in giro con un vistoso zainetto rosa, questi ha risposto che non era di sua proprietà e che non sapeva cosa ci fosse al suo interno. A quel punto, i militari hanno ispezionato lo zaino e trovato oltre 3 chili di cocaina purissima suddivisa in lamelle pressate e inserite in contenitori sottovuoto per sfuggire al fiuto dei cani antidroga.

La droga, una volta “tagliata” e suddivisa in dosi, avrebbe garantito un ricavo di circa 300.000 euro.

Le armi in casa

La successiva perquisizione domiciliare nella residenza dell’uomo ha permesso di sequestrare anche due pistole, marijuana e hashish, in parte già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. L’uomo è stato condotto al carcere Cavadonna di Siracusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.