Due appuntamenti per presentare le opportunità di Fai in Sicilia

La misura per le imprese di Irfis con fondi dell’assessorato attività produttive. Una settimana ricca di incontri in collaborazione con l’ordine dei commercialisti per presentare le opportunità di Fai in Sicilia, l’avviso curato dall’Irfis Finsicilia tramite i fondi dell’assessorato regionale alle attività produttive che destina 26 milioni di euro per le nuove attività imprenditoriali e giovanili nell’Isola.

Gli appuntamenti

Si inizia domani (martedì 16 gennaio) ad Agrigento alle 10.30 nella sala Convegni della Fondazione M. Foderà, l’istituto di studio, ricerca e formazione dell’Ordine dei commercialisti di via Mazzini ad Agrigento. Dopo i saluti affidati a Calogero Dulcimascolo, presidente dell’ODCEC di Agrigento e a Giacomo Minio, Presidente Commissione Finanza Agevolata ODCEC di Agrigento; Enza Barberi componente del Cda Irfis parteciperanno Gero La Rocca, presidente regionale dei giovani di Sicindustria e Giuseppe Patti, presidente della piccola industria di Sicindustria Agrigento. Le relazioni sulla misura saranno affidate ai responsabili di Irfis: il direttore Giulio Guagliano e i dirigenti Salvatore Calà e Francesco Badalamenti.

Si replica venerdì (19 gennaio) a Catania al Castello Ursino sempre con inizio alle 10.30. Anche in questo caso l’incontro è organizzato in collaborazione con il locale ordine dei commercialisti. Apriranno i lavori il presidente dell’ODCEC di Catania, Salvatore Virgillito e la presidente dell’Irfis FinSicilia, Iolanda Riolo e il componente del Cda della finanziaria regionale, Giuseppe Guglielmino. Ai responsabili di Irfis sarà affidata la parte relativa alla presentazione della misura.