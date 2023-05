Due fratelli litigano in casa, finisce a coltellate: 25enne in fin di vita

I due fratelli di origini tunisine avrebbero litigato sotto l'effetto di abbondante uso di alcol.

Una lite furiosa, tra due giovani fratelli (25 e 30 anni), in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina ad Ancona, finisce nel sangue. A richiedere l’intervento della polizia, questa mattina presto (5.30), sono stati gli stessi vicini allarmati dalle forti urla provenienti dall’abitazione. Accorsi sul posto, forze dell’ordine e 118 si sono trovati di fronte a una scena terribile, con uno dei due giovani, il 25enne, riverso sul pavimento in una pozza di sangue. Per lui ferite da arma da taglio al collo, al torace e alle braccia.

Sotto l’effetto di alcol

A quanto risulterebbe da una prima ricostruzione, i due fratelli di origini tunisine avrebbero litigato sotto l’effetto di abbondante uso di alcol. Medici e infermieri hanno stabilizzato il giovane e lo hanno trasportato all’ospedale di Torrette in codice rosso, in fin di vita. In ospedale è finito anche il fratello, con cui il ferito aveva ingaggiato un violento litigio finito con una violenza inaudita.