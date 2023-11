Economia, Nadefr al centro dei lavori

Settimana delle Commissioni all’Assemblea

PALERMO – La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Nadefr) 24-26 è all’attenzione delle commissioni.

La commissione Affari istituzionali ha in agenda anche le norme sulla parità retributiva di genere. La scadenza a fine anno del contratto dei dipendenti nei comuni in dissesto finanziario e i concorsi per il personale nei centri per l’impiego sono i temi delle audizioni con gli assessori del governo regionale e con il presidente di Anci Sicilia.

La commissione Bilancio ha sul tavolo il parere sulla riforma delle ex Province.

La commissione Attività produttive ascolta l’assessore regionale per l’Agricoltura lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sui contributi per sostenere le imprese nella competitività delle produzioni di qualità con le piattaforme di e-commerce(L.r. 2/2023).

La commissione Ambiente prosegue l’esame della bozza di legge in materia di urbanistica ed edilizia.

La commissione Salute ha in calendario i disegni di legge sul personale medico, sulla figura del cargiver e sull’obbligatorietà dello screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale. In commissione l’assessore regionale per la Salute riferisce sul tema della brucellosi e della tubercolosi nei bovini, ovini e caprini.

La commissione Ue si occupa del Pnrr Sicilia nei settori della Protezione civile, agricoltura, sviluppo rurale, pesca, economia, autonomie locali e funzione pubblica.

La commissione Antimafia prosegue le audizioni sul concorso per agenti forestali e sull’Azienda siciliana Trasporti.

Twittter:@gionaccari