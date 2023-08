Ecuador, candidato presidenziale ucciso durante comizio

Villavicencio, 59enne ex sindacalista, è stato colpito da diversi colpi alla testa ed è stato dichiarato morto dopo il ricovero in ospedale

ll candidato presidenziale Fernando Villavicencio è stato assassinato al termine di un comizio a Quito in vista delle elezioni del prossimo 20 agosto. Villavicencio, 59enne ex sindacalista candidato del Movimiento Construye, formazione di centrosinistra, è stato colpito da diversi colpi alla testa ed è stato dichiarato morto subito dopo il suo ricovero in ospedale. Nella sparatoria sono rimaste ferite altre otto persone.

L’agguato

Secondo quanto riporta il Washington Post, citando fonti della polizia federale, uno dei componenti del commando di sicari, che era stato ferito dagli agenti che avevano risposto al fuoco, è morto dopo l’arresto.

Il presidente in carica: “Sono indignato e costernato”

Immediata la reazione del presidente in carica Guillermo Lasso: “Sono indignato e costernato per l’assassinio del candidato presidenziale Fernando Villavicencio – ha scritto sui social – per la sua memoria e la sua lotta, assicuro che questo crimine non rimarrà impunito”. “Il crimine organizzato è andato molto avanti, però ora arriva tutto il peso della legge”, ha poi aggiunto il presidente che ha convocato il consiglio di sicurezza