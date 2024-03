Educazione finanziaria, Agrippino Castania: “Storica la sua introduzione nelle scuole”

Esortazione al governo regionale, guidato da Renato Schifani, a sostenere i giovani imprenditori

L’editore, giornalista e Vice presidente del branch Banca e Finanza, con delega alla comunicazione, di Confassociazioni, Agrippino Castania è felice dell’introduzione dell’educazione finanziaria nelle scuole. “La legge Capitali ha – sottolinea Agrippino Castania – come obiettivi principali: la quotazione delle Piccole Medie Imprese e l’introduzione dell’educazione finanziaria nelle scuole. Inoltre mira a fare rientrare alcuni gruppi aziendali italiani che hanno trasferito la loro sede all’estero alla ricerca di regole meno invasive”.

Educazione finanziaria, la lotta per la sensibilizzazione

“Da alcuni anni mi sono battuto sul piano editoriale e giornalistico per sensibilizzare l’opinione pubblica e le grandi Istituzioni riguardo questi argomenti, principalmente su educazione finanziaria nelle scuole e nel far rientrare le grandi aziende italiane nel nostro Paese, affinché questi producano in Italia. Ne sono veramente felice”. Infine Agrippino Castania esorta anche il governo regionale, guidato da Renato Schifani, a sostenere i giovani imprenditori, perché con le loro start up possono essere vere risorse per la Sicilia.

