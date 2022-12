Efficientamento energetico, 2,1 milioni a Pantelleria

Il finanziamento del ministero della Transizione Ecologica riguarderà cinque edifici comunali. L’assessore ai Lavori Pubblici, Parisi: "Finalmente stiamo raccogliendo"

PANTELLERIA (TP) – Lo scorso 8 novembre sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico e riduzione dei consumi energetici dei cinque edifici di proprietà comunale, che hanno ricevuto un finanziamento per le Isole Minori dall’allora ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero della Transizione Ecologica.

Gli edifici interessati sono la Scuola elementare di Scauri, il plesso scolastico Collodi – Salibi, il Baby Parking, la Mediateca e il Canile municipale. L’importo complessivo delle opere è pari a 2.106.521,31 euro di cui 1.838.101,26 euro per lavori.

Il Quotidiano di Sicilia ha contattato Angelo Parisi, assessore ai Lavori Pubblici di Pantelleria: “Dopo mesi in cui abbiamo seminato, andando alla ricerca di risorse economiche per migliorare l’offerta di servizi sull’isola, finalmente si iniziano a cogliere i frutti di tale sforzo con l’affidamento dei lavori. I cantieri riguardano la realizzazione dei cappotti, la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti ad energia rinnovabile (fotovoltaico e solare termico) e la sostituzione degli impianti di climatizzazione. Le somme sono state assegnate circa un anno e mezzo fa con la sottoscrizione della convenzione a fine 2021, ma, con il caro materiali verificatosi qualche mese dopo, abbiamo dovuto rivedere i progetti per rifare i conti economici per l’importo lavori. Una volta fatto questo, i progetti sono stati approvati in giunta e poi banditi”.

L’assessore Parisi ci ha spiegato anche quali sono gli obiettivi futuri: “Abbiamo approvato in Giunta un altro progetto che riguarda un impianto fotovoltaico che verrà installato sulla copertura del palazzo comunale e che andrà a potenziare quello già esistente, ma anche un sistema di accumulo e l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche – abbiamo intenzione di comprare delle automobili elettriche. Tutto questo sarà realizzato tramite un finanziamento ottenuto dal G.A.L. Elimos per una somma complessiva di 180 mila euro. Inoltre, a breve, aspettiamo dalla Regione Sicilia la consegna di due pullman elettrici. A questi seguiranno i bandi per la Grotta di Sataria e per il Waterfront. Nei prossimi anni, grazie a tutti questi lavori, l’isola subirà un cambiamento radicale che consentirà di migliorare la vita dei panteschi, nonché la fruizione da parte dei turisti”.

L’assessore è stato molto chiaro sul caro energia: “Nonostante questi finanziamenti da noi intercettati, per realizzare impianti di risparmio energia, consentano un notevole risparmio, pagheremo quanto gli altri anni, mantenendo quindi il vecchio costo economico perché il caro bollette quest’anno è stato eccessivo. Le faccio un esempio, recentemente abbiamo efficientato tutto il sistema di pubblica illuminazione (circa 1700 punti luce sostituiti con sistema a led) avendo così un risparmio di consumi energetici che si aggira attorno al 50%, ma è stato totalmente assorbito dall’aumento del costo dell’energia. Non ci fermiamo qua, il lavoro che abbiamo realizzato in questi anni è stato incessante e fino ad oggi ha consentito di intercettare non meno di 90 milioni di euro di finanziamenti pubblici”.