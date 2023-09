Egg Crack Challenge, uova rotte in testa ai figli per “moda”: è polemica sui social

Milioni di visualizzazioni sui social rompendo le uova in testa ai figli, anche piccoli: le reazioni all'#EggPrank.

Si chiama Egg Crack Challenge e prevede che si rompano delle uova in testa ai propri figli: è l’ultima sfida virale sui social. Rispetto ad altre challenge di questa natura, però, l’iniziativa – virale su TikTok, Facebook e Instagram – non è passata inosservata.

Sono diverse le polemiche sulla sfida social, nata negli Stati Uniti e diventata improvvisamente popolare in Italia.

Egg Crack Challenge, cos’è la nuova sfida virale sui social

#EggPrank o #EggCrack sono gli hashtag virali che accompagnano dei video sui social in cui i genitori vengono ripresi mentre rompono delle uova sulle teste dei bimbi piccoli. Una cosa divertente, in apparenza, che spesso però genera sconcerto e paura nei bimbi “vittime” di questa nuova moda sui social.

I genitori si divertono e ottengono migliaia di visualizzazioni sui social, soprattutto sul “nuovo” TikTok, ma a che prezzo? In alcuni video i bambini sembrano allegri di fronte allo “scherzo”, altre volte però sono spaventati da un gesto apparentemente incomprensibile.

Le polemiche

L’Egg Crack Challenge è al centro di numerose polemiche, non solo negli Stati Uniti (dove è nata ed è diventata virale), ma anche in Italia e in Cina. L’ipotesi è che un “gioco” del genere possa rompere o danneggiare il rapporto di fiducia tra genitori e figli, specialmente nel caso di coinvolgimento di bambini più piccoli (sui social alcuni piccoli protagonisti hanno anche meno di due anni). In più, si tratta di uno scherzo relativamente violento, che di certo non lancia un messaggio positivo.

Foto da Serp di Google