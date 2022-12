Egitto, scoperta piramide regina Neith con 300 bare e 100 mummie

La straordinaria scoperta è avvenuta nell'antica necropoli di Saqqara a Giza, a circa 30 km a sud del Cairo

La piramide dell’antica regina egiziana Neith, insieme a un deposito di oltre 300 bare, 100 mummie e centinaia di manufatti e una serie di tunnel interconnessi, è stata portata alla luce in Egitto. La scoperta è avvenuta nell’antica necropoli di Saqqara a Giza, a circa 30 km a sud del Cairo, non lontano dalla tomba di Tutankhamon. “È incredibile riscrivere letteralmente ciò che sappiamo della storia, aggiungendo una nuova regina ai nostri libri”, ha annunciato l’archeologo Zahi Hawass, ex ministro delle Antichità egizie soprannominato “l’Indiana Jones dell’antico Egitto”, secondo quanto riporta ArtNews.

Scavi durati due anni

Gli archeologi egiziani hanno scavato il sito negli ultimi due anni: all’inizio di quest’anno hanno portato alla luce cinque tombe dipinte, la tomba di un antico dignitario e un sarcofago appartenente al tesoriere del re Ramses II. Da poche settimane le ultime eccezionali scoperte rese note dal famoso egittologo.