Confindustria Catania, rinnovati i vertici delle sezioni “Varie” e “Assicurazione e Credito”

Ecco chi sono gli eletti delle elezioni della sede etnea di Confindustria, dove è in atto un percorso di rinnovo generale dei vertici.

CATANIA – Si sono tenute questa mattina le elezioni per il rinnovo delle cariche di due importanti “rami” di Confindustria Catania.

Confindustria Catania, i risultati delle elezioni

Nella sezione “Varie” sono stati eletti presidente Stefano Terrana (Enel), vicepresidente Michele Pennisi (Sicilenergia) e come componente del comitato direttivo Michele Monteforte (Momi). A guidare la sezione “Assicurazione e credito” sarà Attilio Lombardo (Alg Holding) che sarà affiancato come vicepresidente da Marco Di Grazia (Unisicilia) e come componente del comitato direttivo da Bartolo Mililli (Confeserfidi).

Si tratta di una ulteriore tappa di avvicinamento verso il rinnovo generale dei vertici catanesi e siciliani. Nei giorni scorsi, ha tenuto banco l’elezione della Sezione Trasporti che, dopo una serie di polemiche finite sui giornali, ha visto l’elezione di Salvo Gangi, titolare della Covei e vice presidente uscente. Giovanni Giuffrida (Sicis) è stato scelto come vice presidente, mentre come consigliere Stefano Ontario.

