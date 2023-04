È corsa a tre per il Comune di Castrofilippo

Il sindaco uscente, Antonio Francesco Badalamenti, ha deciso di riproporre la propria candidatura ai suoi concittadini. A sfidarlo saranno Totò Gioacchino Baio e Ilenia Dainotto

CASTROFILIPPO (AG) – Si scaldano i motori della campagna elettorale. I cittadini il 28 e il 29 maggio saranno infatti chiamati a eleggere il nuovo sindaco e scegliere i nuovi rappresentanti del Consiglio comunale.

A ricandidarsi è l’attuale primo cittadino Antonio Francesco Badalamenti, che scenderà in campo senza una parte della compagine che nel 2018 lo ha sostenuto favorendo la sua elezione come vertice dell’Amministrazione comunale. “Negli ultimi cinque anni da sindaco – ha affermato – ho dovuto affrontare numerose scelte. In certi casi è andata bene, o molto bene, in altri no, ma per me è sempre stato un onore anche solo avere la possibilità di poterle compiere esponendomi in prima persona”.

“Mi sono sempre messo in gioco in prima persona – ha concluso il sindaco uscente – in tutto quello che ho fatto, su tutti i fronti. L’essere sindaco è un privilegio e un onore ma anche una grande responsabilità”.

Poi c’è la candidatura, dopo svariate interlocuzioni, dell’architetto Totó Gioacchino Baio, che verrà appoggiato dalla lista civica “Castrofilippo Bene Comune”. “Mi sono sempre speso – ha spiegato – per il Bene comune, poiché l’ho sempre considerato come un forte, lungo, caloroso abbraccio che ci unisce e ci fortifica nel cammino della società. La catena umana, politica, sociale e culturale ci deve sempre unire per il Bene comune. In questo caso la nostra Castrofilippo”.

Il movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca ha deciso di sostenere in questa tornata elettorale Ilenia Dainotto, attuale consigliere comunale che verrà anche supportata dalla lista civica Primavera Castrofilippese. L’obiettivo, come la stessa candidata ha detto è “creare è dare forma al proprio destino. Stiamo mettendo tutto il nostro impegno nella stesura del programma elettore per essere pronti a far rifiorire Castrofilippo”.